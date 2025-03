En concreto, ha sido el Sindicato de Inquilinas de Madrid la que ha organizado piquetes inquilinos a través de los cuales, dicen a través de sus comunicados oficiales, “articular y extender las huelgas de alquiler”. La idea es muy sencilla: ya que los precios de los alquileres no dejan de subir y se comen cada vez más sueldo de la gente sin que lxs gobiernxs muevan un dedo, dejamos todxs de pagar el alquiler y forzamos así el descontento de lxs propietarixs. Porque quizás sus protestas si sean escuchadas. Quizás su frustración si conmueva a los poderes públicos y muevan ficha para poner límites a la subida de precios. Quizás provocar una crisis así obligue a mejorar las cosas .

El panorama de la vivienda en España es desolador. Se ha convertido en el gran tema de conversación. El que ocupa muchos debates políticos. El que ocupa muchas charlas con lxs colegas. El que ocupa muchas de las reuniones con tu familia. Siempre está ahí porque sigue ahí e incluso va a peor: los alquileres cada vez más caros. Una situación que lxs dirigentes políticos no parecen querer o ser capaces de solucionar. Pasan y pasan los meses sin que ninguna medida legislativa solucione de verdad las cosas. Y, ante un escenario así, el único camino que tienes y tiene la gente como tú es unir fuerzas para presionar mediante la huelga de alquileres. Y la de Madrid ya ha comenzado.

¿Puedes sumarte? Por supuesto. Lo único que tienes que hacer es dejar de pagar la renta al casero. Sobre todo si piensas que el precio que te cobra está fuera de toda lógica y es fruto de la avaricia menos empática. Como reclaman desde el sindicato, algunos pisos en Madrid han casi duplicado su precio en unos años sin que sus propietarixs hayan mejorado la vivienda de ninguna manera. Es simplemente especulación. Es mirar el propio ombligo y putear a la gente cuyos sueldos no se han duplicado ni muchísimo menos. En este sentido, aseguran desde esta organización, “la única respuesta viable es la desobediencia civil organizada”. Una herramienta siempre a tu alcance.

”Si es legal cobrar 1.500 euros por un piso de 40 metros cuadrados, si es legal expulsar familias enteras al finalizar un contrato, si es legal convertir barrios en escaparates turísticos mientras miles de personas no pueden permitirse una vivienda, entonces está claro: la legalidad está del lado de los especuladores. Y si la ley juega contra nosotros solo nos queda desobedecer”. Al menos hasta que cambien las leyes y el mercado del alquiler en España deje de dinamitar vidas y comunidades. Por supuesto, está en ti sumarte o no sumarte a la iniciativa. Y no es una decisión sencilla. Pero tampoco lo es ser joven y querer salir adelante ante un panorama tan triste.