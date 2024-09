¿Cuántas veces no has dicho con tus colegas eso de iros a Latinoamérica o África a hacer un “voluntariado” durante las vacaciones? Cuantos perfiles de Tinder no te has encontrado de tíos y tías con fotos de niños negros en su voluntariado. Ese síndrome del salvador blanco y la necesidad de postureo está transformado en voluntariado en países en desarrollo en “volunturismo”.

Lo que antes se concebía como una noble oportunidad para ayudar a comunidades necesitadas, ahora se ve contaminado por el postureo de las redes sociales y el turismo disfrazado de altruismo. Vamos, que el objetivo por el que puede que estuvieras pensando en hacer un voluntariado en África no sea puramente ayudar sino buscar una manera “barata” o “diferente” de hacer turismo.

El volunturismo no cumple con los principios básicos del voluntariado responsable. Las comunidades locales no se benefician de manera significativa, y los voluntarios a menudo carecen de la formación adecuada para entender y respetar el contexto en el que trabajan.

Porque sí, amigui, lo primordial antes de hacer un voluntariado es pensar qué puedes aportar tú, no irte a la brava. Esto no va de lo “enriquecedora” que pueda ser la experiencia o la oportunidad para ver nuevas realidades, sino de cómo puedes mejorar la vida de la gente a la que quieres ayudar.