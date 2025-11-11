El próximo jueves se cumplirán 50 años de la muerte del dictador nacionalcatolicista Francisco Franco, el que mantuvo a todo nuestro país subyugado durante 36 años. A diferencia de lo que ocurrió pronto en otros países que padecieron la lacra del totalitarismo fascista, como Alemania, en el que rápidamente se pasó a una ofensiva total contra dicho pasado antidemocrático, en España nos ha costado mucho más. Hemos tardado en eliminar nombres de generales franquistas de nuestras calles. Hemos tardado muchísimo en promover la prohibición de asociaciones franquistas . Hemos tardado en buscar en las fosas comunes a las decenas de miles de personas asesinadas.

Porque no hablamos de una fosa. Ni de diez. Ni de 100. La cosa es mucho más grave. Como revela el mapa elaborado por DatosRTVE y RTVE Noticias sobre las fosas comunes identificadas a lo largo y ancho del territorio español, ahora mismo hay localizadas 5.848, “con una estimación de al menos 140.000 inhumados en su momento”. Y no, no todos los cuerpos pertenecen a las víctimas de la Guerra Civil o de la represión franquista, pero muchísimos de ellos sí. Y no fue una cosa centralizada ni exclusiva de una o varias regiones: el 31% de los municipios españoles ha tenido o tiene una fosa común en estos últimos noventa años. Y algunas de ellas siguen sin exhumar.