Parte de la persona que soy hoy viene de la calle. Del tiempo que pasaba en Tarifa corriendo de aquí para allá, haciendo nuevos amigos e inventando juegos absurdos que en aquellos momentos me parecían lo más emocionante del mundo. Y no había nada que me gustara más. Ni siquiera el Pokemon de la Game Boy o la salida de la Playstation eran suficientes para mantenerme en casa. Hiciese sol o lloviese. Yo quería jugar en la calle. Y obvio que no es un caso especial. Para ti y para infinidad de gente la historia es parecida. No para los niñxs actuales: un porcentaje alarmante de ellxs no juega en la calle ni un solo minuto de la semana.

Es la conclusión de una nueva investigación llevada a cabo por científicxs de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, y publicada en la revista especializada Wellbeing Space and Society. En concreto, el equipo realizó un examen profundo del estudio anterior Born in Bradford, que lleva desde 2007 monitoreando la vida de más de 13.000 niñxs para descubrir qué contribuye más a su felicidad y salud. Y los números son muy tristes: el 34% reportó no jugar al aire libre entre semana y el 30% no hacerlo ni siquiera durante los fines de semana. Van del colegio a la casa y de la casa al colegio. Y quizá alguna extraescolar en medio.