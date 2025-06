Que no te confunda la ultraderecha ni la derecha diciendo que España va camino de convertirse en Venezuela o en Cuba: el discurso capitalista ha calado tan hondo durante estas últimas décadas que cualquier cosa un poco progresista sabe a puro radicalismo de izquierdas. Y para nada. Este Gobierno, por ejemplo, hace cosas positivas que jamás harían los de azul ni los de verde, pero en muchas cosas sigue faltando valentía para intervenir de verdad en problemas de la gente tan graves como el de la vivienda. Todo lo que hace es con mucho cuidado para no enfadar a lxs propietarixs. Ahora, por fin, da un pasito adelante en favor de quienes viven de alquiler: tu contrato se prorrogará solo .

Pongámonos en situación. Vives de alquiler y tienes un contrato de cinco años, pero que debe renovarse año tras año y si tú o la parte arrendadora no queréis puede romperse abonándose las compensaciones económicas que venga en el contrato. Esto añade un miedo permanente a tu vida . Sobre todo si en estos momentos estás pagando un alquiler que sea medianamente decente. Sabes que si tienes que ponerte a buscar uno nuevo ahora vas a tener que pagar mucho más porque lo de los precios de alquiler no tiene ya ningún tipo de sentido. ¿Sí? Vale, pues ahora la parte arrendadora pierde esa capacidad de romper el contrato mientras está en vigor. Se aguanta hasta que acabe.

¿Así de free? Sí, aunque tienes que cumplir con una condición: estar al corriente de tus pagos. Es lo único que te pide la ley a partir de ahora. Si estás al día, si no adeudas nada a la parte arrendadora, esta no podrá echarte aunque quiera. Una medida con la que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pretende romper el círculo vicioso de las rotaciones de alquiler y que solo beneficia a lxs propietarixs: al romper contratos todo el rato se pueden permitir subir el precio del alquiler libremente, algo que no pueden hacer durante el mismo, cuando tienen que ajustarse al Índice de Referencia de Arrendamiento de Vivienda, generalmente en torno al 2%. Una subida más que razonable.

Como ya habrás imaginado, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler se ha quejado y mucho diciendo que los arrendadores ya no tienen libertad para disponer de sus viviendas. El mismo rollo de siempre: mi libertad para hacer lo que quiera y joder la sociedad es sagrada. Que nadie me la toque. Algo que puede sostenerse sobre un yate o sobre un jarrón pero no sobre bienes fundamentales como la vivienda. Porque no, el derecho a la propiedad y a ganar dinero no está por encima del derecho a la vivienda. Si llegan medidas así es porque muchxs arrendatarixs no están mirando por el bien social ni un poquito. Es hora de apretar. Y aún más que esto.