Lo de lxs conservadores y la natalidad es inverosímil. Porque hay que tener muy poca vergüenza para andar gritando a los cuatro vientos que hay que tener más hijxs, que si no vienen lxs temibles inmigrantes y se hacen con el país, mientras se pone constantemente la zancadilla a los derechos de lxs trabajadorxs. Al incremento de los salarios . A las protecciones sociales. Y es que la verdad resulta ya innegable: según refleja un informe elaborado por Save the Children, tener hijxs en España puede llegar a aumentar la probabilidad de estar por debajo del umbral de la pobreza hasta en un 70%. “ La brecha entre la fecundidad deseada y la efectiva es una de las mayores de Europa ”.

Y los datos del informe de Save the Children no hablan solo de dificultad: también en algunos casos de imposibilidad: “El coste de la crianza sigue suponiendo algo inasumible para el 20% de familias con niños y niñas, las de menos renta. Estos hogares, que cuantificamos en 895.649, no podrían cubrir los costes derivados de la crianza ni destinando todos los recursos a ello”. Pero no es lo peor: lo peor es que cada año se dispara más y más el coste mensual de tener unx hijx y a una velocidad mucho mayor de lo que crecen los salarios. Y la derecha dale que dale con el discursito de las paguitas. O las empresas pagan más o el Estado ayuda. No hay mucha más alternativa.

¿Que en qué se va el dinero de la crianza exactamente? Al parecer, muestra el informe, las cuatro grandes partidas son la alimentación con un 19,4% del gasto, la conciliación con un 15,4%, la educación con un 12,8% y la vivienda con un 12,2%. Al fin y al cabo, si tienes un ser humano más en casa, uno que crecerá, uno que necesitará cada vez más espacio, necesitas una vivienda un poco más grande, lo que, viendo como está el panorama inmobiliario en este país, es tan doloroso como arrancarte un padrastro. Por todo ello, deja claro Save the Children, la maternidad y la paternidad es “un factor de riesgo de pobreza”. ¿Es necesario explicar por qué deben subir los sueldos sí o sí?