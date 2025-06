Haríamos mal en creer que la pasión noughtie de la gente Z tiene un origen meramente estético o anecdótico. Más allá de eso, que también cuenta, hay motivos mucho más profundos y trascendentes. Como la sensación de esperanza. Y es que la generación Z es una generación ciertamente desesperanzada. Están creciendo en un contexto de inestabilidad en la política internacional, de pandemias, de conflictos bélicos, de inteligencias artificiales que hacen el trabajo mejor que ellxs y de desafección social. Es normal que traten de huir a un periodo mucho más optimista en el que parecía que la gente joven tenía la oportunidad de comerse el futuro. De triunfar. De ser feliz.

Y da igual si luego lo conseguían o no. En este asunto no importa. Porque lo que mucha gente Z busca en los 90 y en los 2000 es la promesa de plenitud que le han robado en estos 2020. La sensación de que tienen el control de sus vidas. Y de que pueden elegir. El hecho de que hayan elegido una época que nunca vivieron, que tengan nostalgia por algo que no les pasó, es la prueba más obvia de que a su vida real le faltan algunas piezas. Y no porque no las hayan buscado. No porque no sepan encontrarlas. Es que hay élites que se las están escondiendo. Ojalá lo noughtie no nos paralice y sirva de inspiración para luchar por algo mejor. También te mereces una buena vida.