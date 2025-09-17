Ser una mujer trans nunca ha sido fácil. Serlo en 2025, con cada vez más gobiernos aprobando legislaciones antitrans, todavía menos. Y serlo siendo la hija de Elon Musk , un megamillonario excéntrico y transfobo, ya ni te cuento. Pero la activista Vivian Wilson nunca ha bajado los brazos y, desde el altavoz mediático que tiene, desde su posición de hija y enemiga pública de Musk, siempre ha dado la cara en favor de los derechos LGTBIAQ+. Ahora, en una entrevista con la modelo trans Alex Consani, Vivian habla de la importancia de abandonar el discurso apolítico y de mojarse de lleno para salvar la democracia de quienes quieren secuestrarla.

“No hay manera de decir oh, yo no me meto en política, soy neutral políticamente. Eso no existe en 2025”. Algo con lo que Consani está totalmente de acuerdo. Porque la presión ultraderechista es muy potente y amenaza con cercenar muchas de las libertad que hemos conseguido como sociedad. En un contexto así, de genocidio, de deportaciones xenófobas, de represión queer, de querer devolver a las mujeres al papel de cuidadoras sumisas, la neutralidad se vuelve complicidad. Ese discurso con aura de superioridad de yo no me meto en esos debates estúpidos es inaceptable ya. Hay demasiada gente sufriendo que no tiene ese privilegio a su alcance.