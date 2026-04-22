Sin la protesta ciudadana no estaríamos aquí de la manera en la que lo estamos. Tendríamos menos derechos. Habría menos libertades. Estaríamos atascados en abusos de poder propios del medievo. Por eso tanta gente considera que la llamada Ley Mordaza, instaurada por el anterior Gobierno del Partido Popular, debería ser totalmente derogada, algo que el actual Gobierno del Partido Socialista no ha querido hacer en siete años de mandato. Y sus consecuencias están ahí: según el nuevo informe anual de Defender a quien Defiende, las vulneraciones al derecho a la protesta aumentaron en un 66,7% durante 2025 respecto al año anterior.

En concreto, y como refleja el documento, la represión crece a través de dos vías diferentes: la penal y la administrativa, “con mayor presencia de intervenciones coercitivas, judicialización y participación de actores privados”, lo que implica el sabotaje de protestas ciudadanas por colectivos organizados tipo Desokupa. En total, y según los datos recabados para este informe, 2025 ha registrado un total de 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en el contexto de protesta”. Esto representa más del doble de casos que en el año 2023. O dicho de otra manera: la tendencia es clara y sólida desde hace unos cuantos años hasta aquí.