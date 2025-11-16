Esther Giménez-Salinas, la Síndica de Greuges, una figura encargada de la defensa de los derechos de las personas, fue muy clara durante la presentación de un nuevo informe sobre la situación de la infancia en Cataluña del martes pasado: la mayoría de edad debería bajar de los 18 a los 16 años por dos grandes motivos. El primero de ellos es la gigantesca cantidad de incoherencias que se dan ahora en mismo en la vida de la gente menor de edad. Como, por ejemplo, que una persona de 14 años sea penalmente responsable pero no pueda asistir a un concierto sin el permiso de sus padres. Que alguien de 16 años pueda trabajar pero no votar en unas elecciones. Que pueda emanciparse pero no beber alcohol.

Es cuanto menos extraño. Como que algo no encaja. Y todo eso tiene que ver con el hecho de que la fijación de edad de la mayoría de casos está basada en un consenso un poco random. ¿Quién dice que está bien que puedas decidir dejar el instituto a los 16 años pero que está mal que elijas a un partido político para gestionar el país en el que vives? ¿Qué hace que a los 18 años de repente tengas todas las facultades mentales para tomar decisiones importantes que no tenías, supuestamente, un año antes? Está claro que en algún punto hay que trazar la línea, pero esa línea debe dejar las cosas a un lado y a otro de manera lógica. No pueden hacerte adulto para lo que les conviene y para lo demás no.