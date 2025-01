La situación ha llegado al punto de que, además de las molestias cotidianas, también se han producido actos vandálicos. Lorber ha encontrado pintadas en las paredes y otros daños que, según ella, son consecuencia directa del desorden generado por los turistas.

El regreso de la serie con el spin-off And Just Like That ha reavivado el interés por los lugares emblemáticos de Sexo en Nueva York, incluida la famosa casa de Carrie. Sin embargo, este resurgimiento de la popularidad no ha hecho más que incrementar la presión sobre Lorber y los otros residentes del edificio, que han pedido medidas de protección.