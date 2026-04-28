¿Puedes imaginarte lo que supone estar hoy en día semanas y semanas sin conexión a internet? ¿Lo aislado que llegas a estar? En el año 2011, durante la llamada Primavera Árabe, los ciudadanos de Libia estuvieron casi seis meses en esta situación. Desde ese momento, y hasta ahora, ningún país había estado totalmente offline durante más de un mes. Sí, países como Ucrania sufrieron y sufren apagones de este estilo constantemente, pero de manera regional, nunca en todo el territorio nacional. Pero el caso de Irán es totalmente diferente: las autoridades del país cortaron el acceso a la red el pasado 28 de febrero, tras los primeros ataques de la alianza Israel-EEUU, y continúan sin reanudarlo. Es el bloqueo digital más largo desde el ocurrido en Libia.

¿Pero a qué se debe esta censura por parte del régimen ayatolá? Para entenderlo hay que retrotraerse a las protestas previas a la guerra, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a manifestarse contra las políticas del gobierno. Fue entonces cuando sus dirigentes decidieron cortar internet por primera vez como mecanismo de represión. Al fin y al cabo, resulta mucho más sencillo controlar a una población enfadada cuando no puede comunicarse entre sí a través de la red ni organizarse ni informarse correctamente de los actos del régimen. Con la llegada de las bombas israelíes y estadounidenses, este último encontró una nueva excusa para dejar a sus ciudadanos sin acceso a internet y disponer de un mayor poder de manipulación.