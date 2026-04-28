¿Puedes imaginarte lo que supone estar hoy en día semanas y semanas sin conexión a internet? ¿Lo aislado que llegas a estar? En el año 2011, durante la llamada Primavera Árabe, los ciudadanos de Libia estuvieron casi seis meses en esta situación. Desde ese momento, y hasta ahora, ningún país había estado totalmente offline durante más de un mes. Sí, países como Ucrania sufrieron y sufren apagones de este estilo constantemente, pero de manera regional, nunca en todo el territorio nacional. Pero el caso de Irán es totalmente diferente: las autoridades del país cortaron el acceso a la red el pasado 28 de febrero, tras los primeros ataques de la alianza Israel-EEUU, y continúan sin reanudarlo. Es el bloqueo digital más largo desde el ocurrido en Libia.
¿Pero a qué se debe esta censura por parte del régimen ayatolá? Para entenderlo hay que retrotraerse a las protestas previas a la guerra, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a manifestarse contra las políticas del gobierno. Fue entonces cuando sus dirigentes decidieron cortar internet por primera vez como mecanismo de represión. Al fin y al cabo, resulta mucho más sencillo controlar a una población enfadada cuando no puede comunicarse entre sí a través de la red ni organizarse ni informarse correctamente de los actos del régimen. Con la llegada de las bombas israelíes y estadounidenses, este último encontró una nueva excusa para dejar a sus ciudadanos sin acceso a internet y disponer de un mayor poder de manipulación.
Porque estrictamente hablando los iraníes sí están conectados. Como explica la periodista Aisha Down, “ahora mismo, la mayoría de los iraníes solo puede acceder a una red nacional que lleva 16 años en desarrollo: la Red Nacional de Información, totalmente separada del resto de internet, con sus propios motores de búsqueda y servicios de mensajería. Supervisada por el Gobierno, todas sus plataformas entregan a las autoridades iraníes información sobre los usuarios”. Así, la teocracia ayatolá se asegura de que la info que reciben sus ciudadanos es la que les conviene. También tienen una visión reducida de los ataques que sufre su país. “Se está imponiendo una estricta censura”, revela un informe sobre el apagón dentro del país.
Así pasa que tristemente muchos iraníes no son conscientes de la gravedad de la guerra en la que están sumidos. En palabras del director de la organización por la defensa de los derechos humanos en Irán Miaan Group, Amir Rashidi, “cuando hablo con la gente de Irán compruebo que a menudo no saben de la magnitud de la destrucción y de otros acontecimientos”. Sí, la ofensiva israelí y estadounidense es una violación del derecho internacional, pero eso no cambia el hecho de que Irán es un régimen autoritario. Aún así, hay voces críticas dentro de su gobierno: “Debe evitarse cualquier forma de restricción o discriminación en el acceso a internet”, ha dicho públicamente Mohamad Reza, vicepresidente del país. No parece que vayan a escucharle.