La autora Roberta Marrero , a quien el Gobierno de Canarias dedicó el Día de las Escritoras en 2022 por su relato de la libertad y la solidaridad en la comunidad LGTBIQ+ , ha fallecido a los 52 años en Madrid, según ha informado la editorial Continta Me Tienes en sus redes sociales. “Sin palabras pero con la necesidad de contaros, desde nuestro máximo respeto y amor , y sobre todo, desde nuestro dolor, que Roberta Marrero ha decidido marcharse”, han señalado en un comunicado. Fue el pasado sábado, donde se despidió repartiendo amor: “I love you all”, ponía la nota final de esta dibujante y escritora.

Y también porque “a veces las personas somos un poco símbolos” y por ello el homenaje recibido fue “ un acto de reparación” para una persona nacida en 1972 , aún en el franquismo y que por tanto vivió luego el post-franquismo, algo “nada fácil” no sólo en Canarias, “el ultra-sur de España”, sino en todo el país.

Entonces indicó que las personas trans “ siempre hemos tenido voz entre nosotras, lo nuevo es que ahora tenemos el altavoz ”, para incidir en su metáfora: “la tierra natal es la madre y a veces no tenemos una buena relación entre la mamá, un poco tirana, y la hija si ésta es adelantada a su tiempo”. Pero también aprendió con la edad que la mamá era tirana por el tiempo que le tocó vivir y que era “ como venir de un sitio bastante oscuro ”, relató Roberta Marrero, para quien “este reconocimiento de la mamá a la hija es un paso importante en una relación problemática”.

Lo bueno del actual momento histórico es que “se están abriendo más cajas” porque aún quedan muchas por abrir, como las de la discapacidad o los gitanos, es decir, las de “todos los que no éramos hombres blancos heterosexuales y sin discapacidad”, prosiguió Roberta Marrero, autora de “Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis”. Al final, en la sociedad hay algo en común: “existir es un problema para todos”, concluyó la autora de ‘Dictadores’ y ‘We can be heroes’.