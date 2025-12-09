La lucha cultural nunca para. El discurso dominante siempre termina enfrentando una contracultura decidida a vencerlo. Y sí, es lo que hemos estado viviendo últimamente: tras muchos años de progresismo, de deconstruirnos, de plantearnos todo lo que solíamos decir y hacer mal contra los colectivos minoritarios, llegó la ola ultraconservadora llena de fuerza y de apoyo popular. Y una vez más parecía que todo estaba hecho. Que era el fin de los tiempos. Que lo woke moriría sin que las gentes decentes pudiéramos evitarlo. Y volvimos a equivocarnos: desde Estados Unidos ya avisan del regreso paulatino de la cultura inclusiva woke.

¿En qué lo notan? Hay indicios políticos e indicios socioculturales. Entre los primeros hay uno muy potente: la victoria del candidato progresista Zohan Mamdani a la alcaldía de Nueva York, la ciudad más importante del país y probablemente todavía del planeta. Es una demostración de que la resistencia sigue ahí. De que la porción progre de la ciudadanía, la que quiere igualdad para las mujeres, respeto para los colectivos LGTBIAQ+ y derechos para las personas migrantes, se está poniendo las pilas dispuesta a reconquistar el terreno perdido estos últimos años. Ha hecho falta verle las orejas al fascismo para movilizarla del todo.