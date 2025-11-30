A principios de la década de los 2010, cuando decidí adoptar una dieta libre de alimentos de origen animal, el movimiento vegano era apenas una semilla prometedora. Recuerdo perfectamente lo difícil que era encontrar opciones veganas en los restaurantes de Málaga, la casi nula presencia de alternativas vegetales proteicas en los supermercados y las caras de de qué coño me estás hablando de la gente cuando explicaba lo que estaba haciendo. Pero rápidamente la palabra veganismo se hizo mainstream. Empezó a estar en boca de algunas celebrities. Comenzaron a surgir restaurantes aquí y allá dedicados exclusivamente a la comida vegana. Y dejó de ser algo extraño.

De hecho, había cierto optimismo en el movimiento sobre cómo parecía inevitable que la sociedad fuese poco a poco en dirección al veganismo absoluto. Fue un error. Como explica la periodista Laura Pitcher , quien ha investigado a fondo el asunto, “los restaurantes veganos han ido cerrando y las ventas de carne de res, cerdo, cordero, aves y otras carnes han alcanzado máximos históricos”. Hay menos personas que se declaran veganas en países como Estados Unidos y en regiones como Europa. Y es algo que se nota incluso a nivel mediático: hay menos artículos sobre veganismo, genera menos polémica y no parece estar ya nunca en el centro del debate público.