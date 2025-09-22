El debate sobre la desobediencia civil llevaba dormido demasiado tiempo, síntoma de que la ciudadanía había estado un tanto en pausa durante los últimos años. Pero Gaza lo ha cambiado todo. La locura de lo que está pasando allí, y que no es un hecho aislado de la región, sino el síntoma de una ola facista que atraviesa el mundo de nuevo, llevó a la gente a parar la Vuelta a través de la desobediencia civil pacífica. Sí, se tiraron unas cuantas vallas, pero eso ni es violencia ni es nada. Y, aunque la magnitud de lo que hay en juego sea muy distinta, la desobediencia civil está aflorando cada vez más en todos lados. Incluso a la hora de protestar por los baches en el suelo.

A priori, tú tienes una vía institucional a través de la cual reclamar un socavón en la acera o en la carretera para que haya acción política y se solucione: puedes enviar una reclamación al ayuntamiento de tu pueblo o de tu ciudad, o llamar, para que intentar que te hagan caso. La triste realidad es que pocas veces te lo hacen. Pasan los meses e incluso los años y el bache sigue ahí. En la acera por la que camina la gente. Incluidos lxs niñxs y la gente mayor. O en la carretera, donde la seguridad puede verse amenazada. Es ahí donde, según cuenta el periodista Héctor Farrés , está entrando en escena la desobediencia civil creativa. Una manera de llamar la atención por las malas.