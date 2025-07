Pornhub es el mayor portal de pornografía del mundo y, cada año, con motivo de la celebración del mes del Orgullo , hace públicos algunos datos interesantes sobre las búsquedas y las reproducciones del contenido gay. En este caso, y como informan desde Reino Unido, el más curioso de todos es el que revela que casi la mitad del total de quienes ven pornografía gay masculina son mujeres. En concreto un 47%. Algo que, si bien llama la atención, no es ni mucho menos la primera vez que sale a la luz: una década atrás el portal pornográfico ya expuso que el contenido gay masculino era la segunda categoría más popular entre sus usuarias.

Es un fenómeno bastante extendido. Y cada vez más estudiado: en el año 2018 la escritora Lucy Neville entrevistó a más de 500 mujeres y descubrió que muchísimas de ellas disfrutaban del porno gay. “A muchas de ellas les gusta ver hombres desnudos”, recogía en su ensayo Girls Who Like Boys Who Like Boys. ¿Y es que en el porno heterosexual más normativo no hay cuerpos de hombres desnudos? Sí y no. Están ahí, pero ya sabes de sobra que están en un segundo plano: lo importante en estos contenidos convencionales es cómo la polla penetra a la mujer. Es la gran obsesión. El foco está ahí puesto. La sensualidad del hombre se ignora.