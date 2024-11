Como forma de dejar en evidencia el modus operandi y los comportamientos poco emocionalmente responsables de algunos hombres, creadoras de contenido conocidas en TikTok, así como chicas no famosas con ganas de exponer sus más terribles experiencias, han decidido compartir frases típicas que recibirían de sus parejas. Aunque las situaciones son todas hipotéticas, no podemos negar que vemos similitudes con la realidad. Lamentablemente, gran parte del género masculino tiene mala fama en cuanto a gestionar sus relaciones interpersonales se trata.

Algunos de los mejores ejemplares de esta tendencia son: “No le he contestado en tres días, pero le di like a su historia de Instagram”, “Hemos quedado a las 7, así que he apagado mi móvil a las 6” y, el más insufrible de todos, “Le he visto con una camiseta de Nirvana así que le he pedido que me diga tres canciones”. A juzgar por la cantidad de compartidos y comentarios de “Me ha pasado” ha quedado claro que estas respuestas tóxicas por parte de los hombres son más comunes de lo que pensamos.