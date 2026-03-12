Tinder ha celebrado hoy su primera keynote global de producto, Tinder Sparks 2026: Start Something New, donde ha presentado una serie de novedades en producto, seguridad e inteligencia artificial diseñadas para ampliar las formas en las que las personas pueden crear conexiones reales. Durante más de una década, Tinder ha transformado la manera en que la gente se conoce. Las novedades anunciadas hoy reflejan una evolución más amplia de la experiencia en la app: desde nuevos formatos sociales hasta un refuerzo de las herramientas de seguridad y el uso de la inteligencia artificial para ofrecer matches más intencionales y personalizados. En conjunto, estos cambios están diseñados para generar más sparks: esos momentos en los que un match se convierte en una conversación real.

Entre las más de 10 grandes innovaciones anunciadas, se incluyen: ● Nuevos modos globales y rediseño de los ya existentes:

○ Music Mode – Rediseñado para facilitar conexiones a través de los gustosmusicales compartidos.

○ Astrology Mode – Un nuevo modo para conectar según la compatibilidadastrológica. ● Nuevos proyectos piloto de eventos en directo:

○ Eventos – Nueva funcionalidad en fase beta para descubrir eventos presenciales y conectar fuera de la app, comenzando en Los Ángeles.

○ Video Speed Dating – Eventos de citas rápidas por vídeo en directo para generar conexiones en tiempo real. ● Mejoras en confianza y seguridad:

○ Face Check – Verificación obligatoria de presencia real que seguirá ampliándose a más mercados.

○ Mejoras impulsadas por modelos de lenguaje avanzados (LLM):

■ ¿Estás seguro? – La función que alerta a los usuarios sobre lenguaje potencialmente ofensivo antes de enviar un mensaje recibe nuevas mejoras para prevenir faltas de respeto antes de que ocurran.

■ ¿Te molesta esto? – Detecta mensajes potencialmente inapropiados en el chat y facilita reportarlos. Ahora incorpora una nueva función de auto-blur para ocultar automáticamente contenido ofensivo. ● Una experiencia más personalizada:

○ Chemistry – Recomendaciones impulsadas por IA que ayudan a superar la fatiga del dating.

○ Camera Roll Scan – Facilita mostrar la personalidad del usuario mediante insights basados en sus fotos.

○ Learning Mode – Recomendaciones en tiempo real adaptadas a la actividad del usuario en la app. ● Nuevas alianzas:

○ Tinder Connect – Nuevas integraciones con otras apps que permiten nuevas formas de expresión y conexión, empezando con Duolingo y Beli, además de Spotify, socio de Tinder desde 2016.

“Con más de la mitad de nuestros usuarios menores de 30 años, estamos construyendo la experiencia de Tinder junto a una generación que quiere que ligar sea más auténtico, sin presión y que realmente merezca su tiempo”, ha señalado Spencer Rascoff, CEO de Match Group y Tinder. “Estamos ampliando las formas en que las personas pueden empezar una conexión: desde nuevos formatos y experiencias en el mundo real hasta perfiles que muestran mejor quién eres. Utilizamos la inteligencia artificial para descubrir conexiones más relevantes y seguimos elevando el estándar en seguridad para que los usuarios se sientan con confianza para dar el siguiente paso. En conjunto, estos cambios representan la evolución más significativa de Tinder en años y hacen que la app sea más segura, social, inteligente y expresiva”.

Crear algo nuevo con alguien nuevo

El año pasado, Tinder lanzó Modes, una forma de que los usuarios hagan match según sus propias preferencias y el ambiente que buscan, comenzando con College Mode y Double Date Mode. Double Date demostró rápidamente cuánto valora la Generación Z las experiencias con menos presión. De hecho, una de las formas más habituales, fuera de Tinder, en que las mujeres de la Gen X conocen Double Date, es a través de sus amigas 1, y casi la mitad de las mujeres de la Gen Z encuestadas en Tinder lo consideran un motivo diferencial para usar la app. A partir de este impulso, Tinder amplía su propuesta con el lanzamiento de un nuevo Mode y una renovada versión de uno de los favoritos de los usuarios, ambos con lanzamiento global. ● Music Mode (Modo música) – Desde su lanzamiento en 2021, Music Mode ha ayudado a las personas a mostrar mejor su personalidad a posibles matches a través de sus gustos musicales. Con más de la mitad de los matches en Estados Unidos en los que al menos una persona tiene un Spotify Anthem3, está claro que la música juega un papel importante a la hora de generar compatibilidad y conversación. Ahora, Tinder ha rediseñado Music Mode para reflejar mejor cómo las personas utilizan la música en el proceso de conocer a alguien. La nueva versión prioriza perfiles con gustos musicales compartidos, cuenta con una interfaz más moderna y tiene mayor visibilidad dentro de la app. Tras este rediseño y su mayor presencia en la plataforma, las primeras pruebas muestran que 1 de cada 10 usuarios menores de 22 años ya lo ha adoptado. ● Astrology Mode (Modo astrología) – Incorpora la compatibilidad zodiacal a la experiencia de Tinder, permitiendo a los usuarios añadir sus datos de nacimiento para desbloquear sus signos Solar, Lunar y Ascendente, y ver información sobre cómo podrían encajar con un posible match. En las primeras pruebas, se registró un aumento cercano al 20 % en los “likes” enviados por mujeres a perfiles con astrología activada.

Del match a la vida real

Tinder lleva varios años explorando el ámbito de los eventos y ahora será aún más fácil continuar la conexión fuera de la app gracias a una nueva capa de descubrimiento dentro de la plataforma. La compañía está probando una nueva función de Eventos en Los Ángeles, y más adelante esta primavera también testará una nueva forma de conectar en tiempo real mediante citas rápidas por vídeo (video speed dating). ● Eventos – Permite a los usuarios descubrir eventos locales en tu ciudad y ver qué otros solteros están interesados en asistir. A través de colaboraciones con organizadores de eventos, Tinder dará vida a estas experiencias, complementando la experiencia de Swipe® al ofrecer una forma divertida y sencilla de asistir a actividades como clases de cerámica o noches de trivial, con la posibilidad de conocer gente nueva allí. ● Video Speed Dating – Próximamente, Tinder lanzará una nueva experiencia de citas rápidas. Los usuarios verificados por foto podrán unirse a eventos virtuales programados para mantener videollamadas breves de tres minutos, con la opción de añadir más tiempo y conectar con varios matches en tiempo real.

Reforzando la infraestructura de seguridad

La seguridad es la base de las conexiones reales. En los últimos años, Tinder ha lanzado más de 20 funciones de confianza y seguridad a nivel global, elevando los estándares en todo el sector. Además de continuar ampliando Face Check a más mercados en todo el mundo, hoy la compañía anuncia mejoras impulsadas por modelos de lenguaje avanzados (LLM) en las funciones “¿Estás seguro?” y “¿Te molesta esto?”. Estas mejoras van más allá de la simple detección de palabras clave y permiten comprender el contexto, el tono y los matices de la conversación, lo que facilita avisos más inteligentes que fomentan un comportamiento respetuoso en tiempo real. ● “¿Te molesta esto?” Se ha actualizado para detectar más mensajes potencialmente dañinos, y ahora incorpora una nueva función de desenfoque automático (auto-blur) que oculta contenido que podría resultar irrespetuoso, dando a los usuarios más control sobre su experiencia en la app. ● “¿Estás seguro?” Se está ajustando y perfeccionando para detectar con mayor precisión comportamientos o mensajes dañinos, aumentando así la eficacia de nuestras intervenciones y fomentando interacciones más respetuosas en Tinder.

Matches más personalizados

Tinder está utilizando inteligencia artificial para comprender mejor qué te interesa y converti resa información en recomendaciones más inteligentes y personalizadas. Desde hoy, la compañía amplía algunas funciones de Chemistry, su capa de personalización impulsada por IA, más allá de Australia y Nueva Zelanda, llevándolas también a Estados Unidos y Canadá. Con el tiempo, los distintos elementos de Chemistry irán más allá de una sola función para hacer que toda la experiencia en Tinder sea más intencional y personalizada. ● Chemistry – Es la forma de Tinder, impulsada por inteligencia artificial, de combatir el cansancio del dating. En lugar de tener que dar “like” a perfiles sin parar, los usuarios recibirán una recomendación diaria seleccionada en función de lo que realmente les define. A través de preguntas y respuestas y de funciones opcionales como Camera RollScan (análisis del carrete de fotos), Tinder puede entender mejor tu personalidad, tu estilo y qué es lo que te importa, para ofrecer matches más relevantes.

● Camera Roll Scan – Una función opcional, desarrollada dentro de Chemistry, que analiza patrones en tu carrete de fotos para ofrecer “Photo Insights”: información sobretus intereses, tu estilo de vida o rasgos de tu personalidad. Está pensada para ayudarte a mostrar mejor quién eres, más allá de unas pocas fotos de perfil. ● Learning Mode – Es el sistema de recomendaciones en tiempo real de Tinder, diseñado para entender más rápido qué estás buscando y adaptar mejor las sugerencias que recibes. Tanto si eres un usuario nuevo como si vuelves a la app, el sistema recopila continuamente señales y feedback para mostrar recomendaciones más relevantes desde el principio, de modo que puedas pasar menos tiempo navegando perfiles y mástiempo teniendo conversaciones con sentido. Entre las nuevas usuarias que se registran en Tinder, Learning Mode está asociado con una mayor probabilidad de volver a la app durante la primera semana.

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