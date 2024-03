Tu cerebro fue diseñado por las fuerzas evolutivas de la naturaleza para centrarse principalmente en la información negativa. Al fin y al cabo, percibir que un peligroso depredador acecha entre los arbustos es más urgente que percibir que hay unas cuantas moras para comer en algún árbol cercano. Hoy no temes a los tigres en tu día a día ni andas radiografiando los parques en busca de alimento salvaje, pero la manera en la que funciona tu cerebro sigue siendo la misma. Un pelín pesimista . De ahí que tengas la percepción de que la sociedad es cada vez más fake y mentirosa . No obstante, y para sorpresa de todxs, parece ser que no es así: la mayoría de la gente dice casi siempre la verdad.

Es la conclusión a la que han llegado varixs investigadorxs de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, en un estudio sobre el comportamiento mentiroso de las personas. En palabras del doctor en filosofía Christian Miller, quien difunde los resultados en Psychology Today, “lo que encontraron es que el 59,9% afirmó no haber dicho una sola mentira”, mientras que aquellos que admitieron haber mentido tendieron a decir solo de una a tres mentiras”. Y probablemente no fueran grandes mentiras. Un tequedabienelnuevopeinado para no ser hiriente con los sentimientos de un compi de curro. Un nopasanada en el metro cuando una chica te empuja y te molesta pechá.

¿Entonces no hay apenas mentiras a tu alrededor? Sí que las hay. Porque aunque la mayoría de gente es bastante decente y tiene la moral y los valores necesarios para no andar manipulando a lxs demás, hay unxs cuantxs individuxs que mienten hasta cuando están calladxs. Para que te hagas una idea, “mientras que 1.646 mentiras fue el número total de este grupo de participantes, increíblemente la mitad de todas esas mentiras provinieron de solo el 5,3%”. O dicho de otra manera: aproximadamente y de media una de cada veinte personas en tu vida miente a más no poder. Son lo que lxs expertxs conocen como mentiroxs compulsivxs y es una mierda tenerlxs cerca de ti. Te envenenan.