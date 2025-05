Si eres un hombre de estatura media o, peor aún, de estatura baja , como lo soy yo, lamento decirte que tienes una gran desventaja competitiva en el mercado de ligue heterosexual. Y sí, estoy seguro que tú también has estado con mujeres y has superado esa barrera montones de veces, pero la barrera está ahí. Siempre. Lo has intuido toda tu vida, e incluso lo habrás escuchado, pero ahora tienes confirmación en datos: según un gráfico de Bumble, “el 60% de las mujeres que usan filtros de altura en la app busca a un hombre de más de 1,83 metros de altura y solo el 15% está dispuesta a salir con hombres de menos de 1,73”. Yo mido 1,71. En mi época de soltero aparecía en muy pocos feeds.

Pero que ningún machitosférico empiece ya a cargar contra las mujeres. Lo primero es lo primero: nadie elige lo que le resulta atractivo de otras personas. No es un plan malvado que tienen ellas para dejarnos fuera. No es un castigo. No es ninguna conspiración antibajitos. Es simplemente una cuestión de deseo. Ahora bien: la pregunta importante aquí es cuánto hay de biológico y cuánto de social en ese deseo. Mucha gente te dirá que los hombres altos atraen más porque nuestras ancestras se sentían más seguras con ellas en mitad de la selva. Es un discurso sexista en el que ellas no eran más que potenciales víctimas pasivas a proteger. Además, altura y fuerza no son full sinónimos.