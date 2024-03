Según cuentan desde la revista digital BestLife , basándose en las hipótesis del entrenador de citas Jacob Lucas, existen unas cuantas señales que, cuando les prestas atención consciente y las contemplas en pack, suelen evidenciar que tu mejor amigx está en realidad bastante coladitx por ti. Como que a veces le pilles mirándote furtivamente . No cuando estás hablando. No cuando estás haciendo el tonto. No. Cuando estás mirando tu móvil, cuando estás escuchando a otra persona o cuando estás en grupo. Siente un electromagnetismo hacia ti que no logra evitar. Se muere por gritarlo a los cuatro vientos pero al mismo tiempo tiene mucho miedo. Y es normal.

Típica situación: alguien te ve con tu mejor amigx y, una vez estás solx, te pregunta qué hay entre vosotrxs. No, no. ¿Qué dices? Si es mi mejor amigx de siempre. Te estás confundiendo . Pero ya no hay vuelta atrás: ha plantado la semilla de la duda en ti y comienzas a darle vueltas de camino a casa. Y también en la ducha. Y en la cama cuando te acuestas para dormir. Y no es que nunca lo hayas pensado. Objetivamente, y más allá de la familiaridad, es una persona muy atractiva. Quizás en otro universo podría pasar algo. O en este... La pregunta es: ¿siente por ti algo como para siquiera plantearte la posibilidad de convertir una amistad tan honda en otra cosa?

Pero somos seres tocones. Y del mismo modo que no puede evitar mirarte de vez en cuando, apreciar tu encanto, disfrutar de tu cara bonita, no puede evitar ciertos contactos físicos sutiles. “Tal vez sea una mano en tu espalda cuando te dejan pasar la puerta primero o tal vez sea un roce en la mano cuando te pasan un plato”. Da igual. La cuestión es que está deseando romper la barrera física. De ahí que, incluso cuando no te toca, esté generalmente bastante cerquita de ti. Ah, y suele arreglarse cuando estás presente, rollo colocarse bien el pelo, ajustarse la camisa o subirse el pantalón de talle alto para que quede bien. Lo hace casi inconscientemente. Fíjate bien.

Y por último están los celos. “Cada vez que entablas una nueva relación con alguien pone distancia porque en realidad está celoso”, cuenta el propio Lucas en su vídeo de TikTok. No lleva bien que le hables de peña que te gusta. No le da like a las fotos en las que sales con una posible competencia. No quiere conocer demasiado a tu nuevx novix. Y no tiene por qué ser desde una actitud fea. Puede ser muy amable, cariñoso y sensible contigo, y aún así alejarse para proteger sus sentimientos. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Te encaja? ¿Crees que a tu bestie le gustas de verdad? Es hora de tener una charlita. Sea en aras de la amistad o en aras del amor.