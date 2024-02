La serie de Netflix Siempre el mismo día está ahora mismo petándolo. Para que entiendas de qué se trata, por si no la has visto (o tampoco recuerdas la peli protagonizada por Anne Hathaway), cuenta la historia de Emma y Dexter, dos amigxs que se encuentran una vez al año en el mismo día durante veinte años . A lo largo de la serie, vemos cómo su relación evoluciona y cambia a lo largo del tiempo.

¿Alguna vez te has sentido como el personaje de una serie que siempre está en segundo plano ? ¿Eres ese amigo o amiga que siempre está ahí, pero nunca es el protagonista? Si te identificas con esto, es posible que estés en una relación en segundo plano . Lo que pasa es que puede pasarte de una manera más sutil. Es más, ahora mismo hay un ejemplo que nos sirve para explicarte de qué se trata.

Para no hacerte excesivos spoilers y que la veas, a lo largo de la serie, Emma y Dexter van construyendo una relación en segundo plano. Dexter está más interesado en su carrera y en sus relaciones románticas que en su amistad con Emma. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Dexter se da cuenta de que Emma es una parte importante de su vida y que no quiere perderla. Lo que pasa al final es mejor que lo averigües tú, pero si a esa relación de segundo plano no le das importancia, puedes estar dañando a la persona.