Otra vez esa persona. Tuvisteis un rollo hace unos años y, desde entonces, y cada cierto tiempo, aparece por alguna de tus redes sociales o por Whatsapp para decirte cualquier tontería. A veces un cómo va todo . Otras un GIF graciosete. Y otras algún artículo de internet que te comparte como diciéndote mira esto me he acordado de ti . Pero nada es tan aleatorio. Nada es tan espontáneo. En realidad, y en el fondo de tu corazón lo sabes muy bien, todo forma parte de una estrategia despreocupada para mantenerte disponible por si en algún momento le haces falta para sentirse menos solx o follar un ratito. Es lo que actualmente se conoce como hacer un paperclipping .

Y esto no quiere decir que todo el mundo que escribe mensajitos cortos esté practicando el paperclipping. Algunas personas son introvertidas y se muestran tímidas al principio. No pasa nada. No hay que forzar el ritmo de las cosas. Pero cuando este hablar menudeces y desaparecer se convierte en una constante a lo largo de los meses y de los años, ten por seguro que tienes un clip encima de la cabeza. En el momento en que te das cuenta, dice el propio Lee, tienes tres alternativas: “involucrarte en el intercambio frívolo periódicamente, ignorarlo o desafiarle preguntándole por qué te minimensajea pero no entabla una conversación” de verdad. Tú eliges.

A primera vista, la tercera opción parece la más sensata. Es una manera de exponer al paperclippinger. No obstante, y si tiene labia, puede que termines más confusx aún de lo que estabas antes de preguntar. Así que la segunda opción tampoco suena mal. A fin de cuentas, lleva mucho haciéndote esa mierda: se merece tu indiferencia. Y la primera puede ser una opción inteligente cuando tu también le haces paperclipping y ambos os tenéis ahí solo por si acaso. Es un quid pro quo en el que nadie sufre. Eso sí: si tú sientes algo más no entres al juego porque no vas a salir bien de ahí. No sería una partida igualada. No estarías jugando con las mismas reglas.