La soledad no deseada es, como su nombre indica, aquella que no queremos, ya que mucha gente vive su soledad a gusto, pero cada vez más nos sentimos solxs, aislados, y eso tiene un impacto en nuestra salud mental. ¿Qué pasa cuando a pesar de tener amigos, nos sentimos así? ¿Hay algo malo en nosotrxs?

Lxs jóvenes cada vez nos sentimos más solxs . Lo dicen los datos: el 70 % de nosotrxs sufre o ha sufrido soledad no deseada en algún momento de su vida y actualmente afecta a uno de cada cuatro jóvenes en España, según el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada.

Es mucho más común de lo que pensarás. La soledad es subjetiva: no se trata de la cantidad de relaciones que tengamos, así tengas uno o 10 amigxs, sino de la calidad y lo que significan para ti esas personas. Tener amigxs no significa de facto que estos mantengan una relación emocional profunda contigo. Quizá en el fondo, hay algo que no está terminando de funcionar entre vosotrxs. Puede ser, por ejemplo, que tengas una amiga con quien hablas de temas profundos, pero no sepa interpretar tus emociones. Eso también te hará sentir solx.