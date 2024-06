Vamos a abrir este melón: tienes un grupo de amigxs increíble y tenéis muchas cosas en común, pero desde que dejasteis atrás la universidad ya no es lo mismo... A diferencia de ti, tus colegas ganan muy bien. Tú en cambio tienes problemillas para llegar a final de mes, entre el alquiler, lo que ha subido la comida en el super y el salario precario que ganas, pues haces lo que puedes. Pero claro, a la hora de quedar y hacer planes esa diferencia se nota.

¿Sus planes? Salir a comer a restaurantes caros, ir de escapada de fin de semana a hoteles (ya dejaron atrás los ‘hostels’), y probar los cócteles más pijos en los sitios más modernos de tu ciudad. Cuando toca organizar unas vacaciones juntxs, te proponen ir a Ibiza, pero en plan caro, y tú no sabes dónde meterte o cómo decirles que no ¿Realmente no cobrar lo mismo os hace incompatibles? ¿Qué soluciones puede haber para que no afecte a vuestra relación?

Sabemos que es difícil hablar de estos temas con nuestros amigos. Quizá sabéis más o menos lo que cobráis el uno o el otro, pero a todxs nos cuesta ser sinceros sobre la diferencia salarial si esta existe. Lo primero que se nos pasa por la cabeza es que van a pensar que tenemos envidia, y en su caso, quizá también les incomoda. A ti quizá te crea inseguridades y no quieres que sientan lástima. Pero si realmente sois buenos amigxs, no hay nada mejor que una conversación honesta sobre este tema.

Sobre todo, poder hablar te va a aliviar de presiones innecesarias y puede incluso hacer que vuestra relación se fortalezca. Según una encuesta de Credit Karma/Qualtrics, casi el 40 % de lxs ‘millennials’ gastaron dinero que no tenían y se endeudaron para mantenerse al día con sus amigxs.

No podemos obviar que esa disparidad puede generar conflictos entre vosotrxs e incluso la separación. Un distanciamiento silencioso, porque ellxs empiezan a quedar más o hacen planes a los que tú no puedes ir y rechazas por su coste.