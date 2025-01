¿De verdad puedes ser más feliz por dormir con tu pareja cada día?

Es impresionante la capacidad que tiene la ciencia, el estudio preciso de la realidad, para romper nuestros prejuicios. No nos cansamos de confiar en la intuición y no nos cansamos de equivocarnos. Porque reconócelo: tú mismx has pensado millones de veces que dormirías mucho mejor sin tu pareja. Que el roce de sus piernas en los meses calurosos, sus ruidos nocturnos y el hecho de que te quite la manta en invierno son un obstáculo para tu descanso. Pero resulta que no. Según una encuesta a más de 1.000 personas de los Estados Unidos, dormir con tu pareja te proporciona muchos más beneficios que perjuicios.

Así lo cuentan desde el medio especializado ScienceAlert . En concreto, dicen, "en comparación con los que dormían si, los participantes que compartían la cama con su pareja informaron menos fatiga, mayor capacidad de conciliar el sueño y un descanso más prolongado". En resumen: tienes una higiene del sueño mucho más deliciosa cuando tienes a tu lado a la persona que amas . Ojo: románticamente. Como explican desde este mismo medio, "si alguien duerme regularmente con su hijo, generalmente reportará mayor insomnio que aquellos que duermen solos". Es un superpoder de las parejas y de nadie más.