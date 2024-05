”Sumado al vocabulario, esta palabra se refiere al momento en que alguien reconoce que su relación sentimental está llegando a su fin y se va preparando psicológicamente para ello. Según expertos, el banksying anticipa la ruptura debido a ciertas expresiones que lo dejan muy claro”, explican desde El Confidencial. Ya no entras en disputas. O lo haces con menos emocionalidad y más frialdad. Tampoco haces planes de futuro en pareja. Ni siquiera a muy corto plazo. Hay una voz en tu cabeza diciéndote que no tiene sentido. Que ya no hay que sumarle nada a esa relación. Que simplemente hay que esperar un poco más a que la inercia termine destruyéndola. Una muerte anunciada.

Además de esto, cuentan desde dicho medio, el banksying también suele ir acompañado de un distanciamiento emocional, de un rechazo al contacto físico y de una falta de compromiso por salvar la relación. No quieres ir a terapia de pareja. No quieres señalarle un comportamiento para que lo mejore. No quieres profundizar en nada. Por último, y bajo este sentimiento, “las personas suelen buscar otro tipo de actividades fuera de la relación”. Es parte de la preparación mental y social. Es parte del esfuerzo consciente o inconsciente por diseñar la vida que te espera una vez lo vuestro tenga certificado de defunción irrevocable. Y obviamente es confuso para la otra persona.