Cada año hay más perros en nuestro país. Para que te hagas una idea del fenómeno, y según el primer estudio oficial del Estado, en estos momentos hay más de 15 millones de animales de compañía en España, de los cuales más de 7 millones y medio son perros. Unas cifras que suponen entre un 9,6% y un 14,1% más que en el año 2021, según las estimaciones, y que superan con mucho tanto al número de niños pequeños como al número de personas menores de 30 años. Algo que está generando un cambio sin precedentes en nuestro país: cada vez más localidades españolas deciden abrir las puertas de sus playas a los perros para que puedan disfrutarlas también.
De momento no son muchas. Al fin y al cabo, y como apunta el periodista Carlos Prego, España cuenta con algo más de 3.500 playas repartidas por todo su litoral, pero solo unas 130 son actualmente dog friendly. Y ni siquiera todas ellas lo son de manera total. “La Ley de Costas, la norma marco que regula el dominio público marítimo-terrestre, deja un amplio hueco que han cubierto las administraciones autonómicas y locales, y ese desafío no se ha afrontado igual en todas partes”. Por un lado, por ejemplo, tienes las llamadas playas completas, en las cuales los perros pueden acceder durante todo el año y hacer uso tanto de la arena como del agua libremente.
Luego tienes las playas parciales, en las cuales pueden entrar los perros, pero con ciertas limitaciones tipo solo en estos tramos de la playa o solo durante estas horas. Y, por último, tienes las llamadas playas cercanas, que son “tramos de costa próximos a zonas urbanas en los que el acceso está permitido en al menos una parte del arenal”. Y no, como ya hemos adelantado, no son mucha las playas españolas que entran dentro de alguna de estas tres categorías, pero lo más interesante aquí es la evolución: la presión ciudadana está haciendo que el listado aumente año tras año y que haya más perros que niños sugiere que dicha presión seguirá intensificándose.
“Un repaso rápido en Google muestra que Sanlúcar de Barrameda, Marín, Vila-seca, Cádiz, Punta Umbría o Almería, entre otras poblaciones, han dado pasos en los últimos tiempos para facilitar que los perros puedan disfrutar de los placeres de un chapuzón”, explica Prego. No todas ellas por pura voluntad política: las recogidas ciudadanas de firmas están tras algunas de las ordenanzas que lo permiten, así como el trabajo de ciertas organizaciones en favor de los animales. Por el contrario, muchas otras personas siguen considerando la presencia de perros en las playas como una molestia, entre las que pueden encontrarse las personas alérgicas. Y tú, ¿qué opinas de esta tendencia?