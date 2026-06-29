Cada año hay más perros en nuestro país. Para que te hagas una idea del fenómeno, y según el primer estudio oficial del Estado, en estos momentos hay más de 15 millones de animales de compañía en España, de los cuales más de 7 millones y medio son perros. Unas cifras que suponen entre un 9,6% y un 14,1% más que en el año 2021, según las estimaciones, y que superan con mucho tanto al número de niños pequeños como al número de personas menores de 30 años. Algo que está generando un cambio sin precedentes en nuestro país: cada vez más localidades españolas deciden abrir las puertas de sus playas a los perros para que puedan disfrutarlas también.

De momento no son muchas. Al fin y al cabo, y como apunta el periodista Carlos Prego, España cuenta con algo más de 3.500 playas repartidas por todo su litoral, pero solo unas 130 son actualmente dog friendly. Y ni siquiera todas ellas lo son de manera total. “La Ley de Costas, la norma marco que regula el dominio público marítimo-terrestre, deja un amplio hueco que han cubierto las administraciones autonómicas y locales, y ese desafío no se ha afrontado igual en todas partes”. Por un lado, por ejemplo, tienes las llamadas playas completas, en las cuales los perros pueden acceder durante todo el año y hacer uso tanto de la arena como del agua libremente.