Nos encontramos en un momento crítico de la historia moderna. Uno en el que los derechos sociales que tanto dolor y esfuerzo costó conseguir están siendo amenazados por una ola reaccionaria mundial. Sí, lo vemos en lugares como los Estados Unidos o Europa, a los que hacemos una cobertura mediática intensísima, pero también está pasando en esos otros lugares que no reciben tanta atención. Es el caso de Senegal. Como cuenta el periodista Carlos Molina, este país contiene un artículo de su Código Penal, el 319, que castiga los llamados “actos contra natura” desde el año 1965, pero hace solo unos días ha aprobado una modificación que endurece las sanciones todavía más.

Para empezar, la modificación, respaldada por 135 diputados del Parlamento de Senegal, eleva las penas por relaciones homosexuales de un abanico de uno a cinco años de prisión a un abanico aún más duro de cinco a diez años. También se agravan las multas: los actos románticos o sexuales entre personas de un mismo sexo conllevarán sanciones de unos 15.000 euros aproximadamente. Además, la reforma intensifica la persecución legal contra las instituciones y entidades dedicadas a la defensa de los derechos LGTBIAQ+. En definitiva, las personas queer que residen en Senegal van a sufrir todavía más de lo que venían sufriendo porque a unos cuantos políticos les apetece que así sea.