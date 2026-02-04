Durante los últimos años, y con el gobierno de Donald Trump a la vanguardia, varias instituciones deportivas del mundo han prohibido la participación de mujeres trans en las competiciones deportivas femeninas bajo el pretexto de que son físicamente más competentes que las mujeres cis: algunos de los cambios fisiológicos que experimentaron durante la pubertad, antes de la transición hormonal, dicen los responsables de estas instituciones, les estaría dando una mayor masa muscular, una mayor masa ósea, una mayor fuerza y una mayor capacidad cardiopulmonar. Pero una nueva revisión científica afirma que esto no es así.

Publicada en el British Journal of Sports Medicine , y realizada sobre 52 estudios distintos en los que participaron 6.485 personas, cuenta el periodista Antonio Martínez, la revisión concluye que no existen diferencias observables entre las mujeres trans y las mujeres cis ni en la fuerza de la parte superior del cuerpo ni en la fuerza de la parte inferior. Por otro lado, tampoco parece haber diferencias entre ambas en una de las capacidades más relevantes en el rendimiento deportivo: la capacidad cardiorrespiratoria. Todo ello a pesar de que las mujeres trans presentan mayor cantidad de masa magra. El cuerpo humano es complejo.