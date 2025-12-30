En un mundo ideal no necesitaríamos leyes contra la LGTBIfobia. En un mundo ideal ya habríamos aprendido a vivir cada cual a su manera sin meternos en la vida identitaria y sexual de los demás. En un mundo ideal no habría ni homofobia ni transfobia ni ninguna otra de estas fobias absurdas. Pero desgraciadamente no vives en un mundo ideal. Según reveló un estudio de la Federación Estatal LGTBI+ , una de cada cinco personas queer ha sufrido algún tipo de acoso. Tanto es así que casi un tercio de los delitos de odio en España son por LGTBIfobia . Por eso Cataluña ha decidido endurecer sus sanciones contra este tipo de comportamientos propios de otro siglo.

En concreto, el Parlament de Catalunya ha aprobado una nueva ley contra la LGTBIfobia que refuerza la normativa que ya estaba vigente desde el año 2014. Lo ha hecho con el apoyo de PSC-Units, JxCat, ERC, Comuns y CUP, y con los votos en contra de PPC, Vox y Aliança Catalana. Lo que hace esta nueva norma es contemplar nuevas infracciones para darle a la comunidad queer una mayor protección. Por ejemplo, y a partir de ahora, no tratar a una persona conforme a su género sentido o su nombre sentido conllevará una sanción por discriminación. Porque es una forma de negar a esa persona su identidad. Porque se hace con el fin de provocar angustia.