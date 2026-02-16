Las revistas científicas no publican cualquier cosa: cuentan con expertos en las distintas materias que revisan todas las propuestas de publicaciones para asegurarse de que han seguido correctamente el método científico y que cumplen de verdad con las exigencias de veracidad. El problema es que esta revisión está lejos de ser igualitaria: un macroestudio ha analizado 36,5 millones de artículos académicos y ha descubierto, como apuntan desde El País, que “los trabajos en biomedicina y ciencias de la vida liderados por mujeres pasan más tiempo en el proceso de revisión que aquellos encabezados por sus colegas varones”.

¿Es simplemente porque son mujeres? Muy probablemente. Y es que, según cuenta la periodista Selva Vargas en dicho medio, la presencia de mujeres en los puestos de revisión y edición es muy baja: “otro estudio publicado en la revista Nature en 2023 encontró que solo el 14% de las editoras eran mujeres y que esta proporción desciende a 8% en el caso de las editoras en jefe”. Esto implica que la mayor parte de la gente que revisa las publicaciones llevadas a cabo por investigadoras son editores hombres. Y, por lo que sea, parece que ponen más esfuerzo en verificar si lo que hay en ellas es correcto y digno de ser publicado.