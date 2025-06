El problema del machismo es que no se queda nunca en la puerta. Está dentro de las discotecas. Dentro de las oficinas. Dentro de las instituciones. Y, como relata la periodista Laura Bates en un reportaje para eldiario.es, dentro de todos los espacios virtuales del metaverso. Sí, está el de Meta de Mark Zuckerberg y muchos otros más, que se irán multiplicando con el tiempo si la humanidad de verdad entra en este juego de la realidad virtual, pero todos ellos tienen en común que pueden convertirse en el terreno ideal para acosadores y agresores sexuales. Y Bates no lo cuenta desde fuera. No lo sentencia tras una investigación teórica. Ha estado bien dentro.

“Durante la investigación para mi libro La nueva era del machismo pasé días metida en el metaverso”. Allí descubrió que las agresiones sexuales hacia mujeres eran constantes. Que la excusa de no estar tocando un cuerpo de verdad, de que el resto de usuarias parezcan simplemente NPCs que están ahí para que ellos puedan recrear sus vidas ideales, llevaba a muchos usuarios hombres a traspasar los límites y realizar comentarios no deseados, tocamientos no deseados e insistencias que entran claramente en la definición de acoso. La periodista ha destapado una realidad que está ahí y de la que todavía no nos estamos haciendo cargo.