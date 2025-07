Esta disparidad cambia según se analizan los grupos mayoritariamente masculinos/femeninos o lxs artistas solistas. Y es que la presencia de mujeres solistas es de un 23%, lejos del 32% de hombres solistas, pero mucho más cerca en los números que las bandas femeninas respecto a las bandas masculinas: un vergonzoso 3,1% frente a un 33% . Algunos eventos, explican estxs periodistas, directamente no cuentan con ninguna formación de mujeres, como es el caso del Arenal Sound y del Granca Live Fest. El 8% restante lo componen las bandas mixtas . Parece que con hombres de por medio sí que se les llama más.

¿Te vas de festival este verano? Seguramente hayas repasado el cartel unas cuantas veces para ver los nombres de los artistas y emocionarte full y seguramente no te hayas puesto a hacer números con la presencia femenina/masculina. Es triste que te enteres así, pero es muy probable que la paridad brille por su ausencia en ese festi al que tienes tantísimas ganas de ir. No lo digo yo: un equipo de periodistas ha analizado los carteles de los diez festivales con más asistencia del año pasado y ha llegado a la conclusión de que el 65,4% de los artistas que participan en sus ediciones de 2025 son hombres. Casi dos por cada mujer.

De todas formas, el equipo investigador tenía claro que la cantidad tiene un valor relativo. Porque también importan las jerarquías. Está muy bien si tu empresa tiene paridad, pero no si la mayoría de puestos de responsabilidad recaen en los hombres. Algo similar ocurre con los festis. Además del porcentaje de artistas femeninas importa la posición que tienen dentro de los line up. En este sentido, escriben, “el suspenso es mayúsculo: solo una de cada cinco piezas de cartel son mujeres y no ha habido ni una sola banda femenina en figurar como tal”. Les cuesta mucho darles el liderazgo. Vete tú a saber por qué exactamente.

En cualquier caso, hay suspensos y suspensos. Puedes irte a casa con un 3,5 o irte con un 0. Y aquí pasa igual. BBK Live, Mad Cool y Primavera Sound llevan tres artistas femeninas como cabezas de cartel. El Arenal Sound solo a una, la gran Bad Gyal, abriendo hueco entre 12 artistas masculinos. Igual que el O Son Do Camiño. Y el FIB, el Granca Live Fest y el Low Festival directamente han pasado de ello. Cero mujeres encabezando sus propuestas. Ah, y si te lo preguntas, el festival más paritario es el Sónar con un 37%, aunque no hay mucho que celebrar teniendo en cuenta que en 2024 era de un 46%. La caída es penosa.