Cada religión tiene sus propias movidas. Sus premisas. Sus mandamientos. Sus reglas . Y no es ninguna sorpresa que muchas de ellas han sido históricamente muy machistas. Y, claro, en el siglo XII no pasaba nada porque la sociedad en general era profundamente machista y ellas no tenían ni voz ni voto para cambiar esa realidad. Hoy es diferente. Hoy existe una norma que está por encima de cualquier otra. Ya sea laica o religiosa. Es la Constitución. Y la Constitución de España establece claramente que no se puede discriminar a la gente por razón de sexo. De ahí que la prohibición de una cofradía de dejar desfilar a dos mujeres en uno de sus tercios esté generando tanta indignación social.

Ha ocurrido en la Semana Santa de Cartagena, en Murcia, en la que la Agrupación de Granaderos de la Cofradía Marraja ha negado la participación en el desfile de uno de sus tercios a una madre y su hija. Según los portavoces de la misma, este tercio recrea a la infantería del siglo XVIII que estaba compuesta exclusivamente por hombres. Pero esto tiene dos problemas. El primero, que las afectadas han presentado fotos de 1982 en la que se ve desfilando en este mismo tercio a varias niñas. La segunda, y más importanta, que, como decíamos antes, los deseos de una institución privada nunca pueden ir contra los derechos constitucionales de nadie. Por muy pesaditos que se pongan.