Que la menstruación haya tenido tan poquita legislación en el mundo entero a lo largo de las décadas (y los siglos y los milenios) es una prueba más de que el sistema ha funcionado siempre desde una perspectiva patriarcal. Como se trata de una circunstancia que a ellos no les afecta en absoluto, pues para qué vamos a poner en marcha leyes de protección y de concienciación. Esa ha sido la lógica. No hay otra lectura posible. Por suerte, y a pesar de los intentos de la extrema derecha por evitarlo, las cosas están cambiando y ya hay ciudades dando pasos al frente. Como Ciudad Médico, capital del país, que acaba de aprobar el derecho a faltar a clase por dolor menstrual.

Como cuentan desde El Sol de México , la iniciativa fue impulsada por la diputada María del Rosario Morales, miembro de la formación de izquierdas Morena, en un intento por “reconocer la salud menstrual como un derecho y proteger a niñas y adolescentes de consecuencias académicas o sanciones disciplinarias al ausentarse por su ciclo menstrual”. Es lo que ha venido pasando en todos lados toda la vida: si tienes dolores muy fuertes que no te dejan hacer nada y no vas al colegio o al instituto te penalizan de alguna manera. Allí ya no. Una vez aprobada esta ley, niñas y adolescentes tienen la legitimidad jurídica necesaria para quedarse en casa sobrellevando la situación.