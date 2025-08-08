Un año más, Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la música en directo, se suma a Sonorama Ribera 2025 con una programación repleta de propuestas diseñadas para potenciar el ambiente festivo y crear momentos inolvidables.

Vibra Mahou estará presente en el corazón de Aranda de Duero con sus escenarios de la Plaza del Trigo y la Plaza de la Sal, donde se vivirán conciertos muy especiales. Por ellos pasarán artistas como Sanguijuelas del Guadiana, Vicente Calderón, Pavlenha o DenisDenis, entre otras sorpresas aún por desvelar que ya están creando mucha expectación entre los asistentes.

Además, Vibra Mahou contará con comandos de animadores, que recorrerán el festival para llenar de ritmo, color y energía cada rincón durante los conciertos, sorprendiendo al público y creando experiencias únicas.

Y dentro del recinto principal, Vibra Mahou ofrecerá un espacio exclusivo donde los asistentes podrán participar en actividades especiales y llevarse un recuerdo sorpresa, con el sello inconfundible de la marca.