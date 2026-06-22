A partir de hoy, Tinder busca ‘besties’ solteros/as de todo el mundo para participar en «Double Date Island», una serie de citas inspirada en la función Double Date de Tinder. La serie, que se estrenará en exclusiva en TikTok, y producida por Cowshed Studios y Studio 55/ITV Studios, seguirá a estas parejas en su viaje a Portugal para disfrutar de citas, vivir aventuras y conocer a otros solteros.

Double Date Island es un reality de citas en el que se reúne a besties solteros/as para que salgan en citas dobles, conozcan a otras parejas de amigos/as de todo el mundo y tengan la oportunidad de vivir momentos divertidos y conexiones espontáneas, todo ello capturado por las cámaras. Dirigido a jóvenes adultos, el concepto se basa en la función Double Date de Tinder: un enfoque de las citas más relajado y centrado en la amistad, que demuestra que salir con alguien puede ser más divertido cuando se hace en compañía.

El programa es la encarnación viva de la visión de Tinder: que los solteros dejen atrás la ansiedad y las relaciones ambiguas que pueden surgir en el mundo de las citas. El objetivo es crear un espacio donde puedas ser tú mismo, donde tu mejor amigo/a te respalde y donde las mejores cosas sucedan cuando dejas de esforzarte tanto.

Los participantes seleccionados formarán parte del reality show, en el que tendrán citas dobles y participarán plenamente en un formato de episodios sin guión. A lo largo de su estancia, experimentarán citas, actividades y retos, redescubriendo lo que significan para ellos la diversión. En definitiva, nuevas conexiones e historias de las que seguirás hablando mucho después de que termine el verano.

El casting comienza hoy y finaliza el 28 de junio. Para participar, entra la app de Tinder, reúnete con tu mejor amigo/a y presentad vuestra candidatura juntas como dúo. Se trata de un proceso de casting abierto e inclusivo, donde candidatos/as de todo tipo son bienvenidos. Busca la ficha del casting en tu perfil, utiliza la función “Deslizar hacia la derecha™” y cuéntanos por qué tú y tu mejor amigo/a sois el dúo que la isla estaba esperando.

Para poder ser una de las parejas afortunadas, ambos/as deben:

Tener entre 18 y 30 añosNo tener pareja

Tener una cuenta activa y verificada en Tinder, y un perfil en Double Date junto con tu mejor amigo/a

Cumplir los requisitos de participación establecidos en los Términos y Condiciones

Los candidatos seleccionados pasarán a formar parte de una lista de preseleccionados que será revisada por el equipo de casting de Tinder y Studio 55/ITV Studios, y es posible que deban completar otros pasos como parte del proceso de selección. El hecho de formar parte de la lista de preseleccionados no garantiza tu selección para Double Date Island.