“Why Is Carrie Bradshaw So Annoying, Carrie Bradshaw Being Annoying, Carrie Bradshaw Cringe, Carrie Bradshaw Immature, Carrie Bradshaw Being The Worst”.

Estas son algunas de las etiquetas que existen en TikTok sobre Carrie Bradshaw, la mítica protagonista de Sexo en Nueva York. Queda claro que hay un sector de esta red social que no congenia mucho con Carrie. Estamos hablando de gente que se ha vuelto a ver la serie ahora y que ha hecho una reinterpretación totalmente diferente a la que hizo el público “boomer” cuando salieron las primeras temporadas de la serie en 1998.

¿Qué es lo que ven ahora que no lxs termina de convencer? Pues básicamente Carrie “es una pesada egocéntrica que solo habla de sus problemas”. Ese sería el argumento principal. Todo gira en torno a ella y punto. ¿Que a Charlotte le han propuesto matrimonio? Muy bien, pero hablemos de mí. ¿Que Samantha lo ha probado con otra mujer y le gusta?, Muy bien, pero ahora volvamos a mis problemitas de siempre con Big.