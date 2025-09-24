No hay grandes títulos. No hay bombazos esperadísimos. No hay nada que vaya a ilusionarte heavy. Pero este octubre tiene toda la pinta de ser uno de esos meses de tapadillo: poca expectación sobre la mesa, pocos superhits, pero mucha cosa buena, mucho notable, mucho buen rato frente a la tele . De hecho, hay tantas cosas que esta vez nos ha costado ir eliminando recomendaciones para quedarnos con los más top. Esperamos que te mole:

Zoomers, Prime Video, 3 de octubre

Todas las comedias adolescentes tienen cosas en común, pero también diferencias muy grandes como consecuencia de la singularidad de cada generación. En esta serie, en la que seguirás las idas y venidas de un joven de 18 años, existe esa mezcla de topics clásicos (llegada a la uni, nuevas amistades, experimentación sexual, amor...) con las particularidades de una juventud que no lo tiene nada fácil. 6 episodios muy intensos.

Animal, Netflix, 3 de octubre

Otra comedia, pero esta interpretada por el extraordinario Luis Zahera, ese actor hipnotizante que tanto mola ver. En esta Animal, el gallego hace de un veterinario rural venido a menos que se ve obligado a trabajar en una boutique para perros, y que no está nada contento con su situación actual. Aparente ser una de esas series en las que lo más encantador está en la evolución del personaje principal. En su humanización progresiva.

Reclutas, Netflix, 9 de octubre

¿Sabes quiénes tampoco lo tuvieron fácil? Los marines estadounidenses gays de los años noventa. Y eso es lo que verás en Reclutas: la historia de supervivencia y reafirmación de un joven homosexual en un ambiente militar en el que serlo equivalía directamente a la expulsión. Una serie que cobra más valor que nunca en un contexto de retroceso constante de los derechos civiles en Estados Unidos desde la llegada de Trump.

Entrepreneurs, Disney+, 23 de octubre

Imagínate uno de los vídeos sketches de Pantomima Full pero transformado en toda una serie. Pues eso es lo que vas a poder ver a partir del 23 de octubre. Literal. Roberto Bodegas y Alberto Casado se ponen al volante para contarte lo que ocurre cuando un nepo boy y un autoproclamado gurú entrerpreneur se cruzan en la vida. Además de ellos, estarán también Aura Garrido, Gonzalo de Castro o Victoria Martín, entre otrxs.

The Witcher, T4, Netflix, 30 de octubre