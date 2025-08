Lo siento. De corazón que lo siento. Porque si has entrado a un artículo como este es que no tienes muchas vacaciones este mes de agosto. Y eso duele. Ahora bien: mucho mejor tener alguna cosilla a la que aferrarte desde tu sofá, con unos heladitos y el ventilador exhausto, que pasarte las horas muertas en redes sociales viendo las aventuras veraniegas de lxs demás en la playa. Mejor desconectar. Mejor volver al universo Miércoles que ahogarte en la envidia. Y no, no es lo único jugoso que traen las plataformas de streaming este mes.