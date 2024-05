Que la capacidad de atención de la gente ha caído en picado no es ninguna novedad. De hecho, los estudios muestran que entre 2004 y 2021 la atención sostenida media ha pasado de 150 segundos a 45 segundos, lo que equivale una disminución del 70%. La multitarea ha pasado a ser la tónica general de tu vida. Una multitarea que en realidad no existe. En palabras de Stella Grizont, experta en psicología positiva, lo que se produce cuando ves la televisión y estás con el móvil al mismo tiempo “es simplemente un cambio de tareas: estás activando y desactivando tu atención en una actividad en particular”. Después de todo, ambas tareas demandan muchos de tus recursos cognitivos.

”Nuestros teléfonos móviles y redes sociales están diseñados para la adicción, para captar y retener nuestra atención. Hacer scrolling es como jugar a las máquinas tragaperras o incluso consumir drogas: engancha a nuestro cerebro al desencadenar la liberación de dopamina”, explica la propia Grizont. De ahí que, según esta misma profesional, y teniendo en cuenta que te cuesta una barbaridad permanecer sin hacer nada más mientras ves una serie o una película en casa, tenga sentido buscar actividades complementarias alternativas menos exigentes desde un punto de vista cerebral. Lxs niñxs, lxs padres y sobre todo lxs abuelxs lo hacen constantemente. Saben cuidar de su mente. ¿Que de qué actividades estamos hablando? Pues de actividades prácticas que tienen beneficios tanto cognitivos como emocionales para ti. El bordado es un buen ejemplo. Tejer otro. Y hacer crochet otro más. Como agrega la psicóloga, “las tareas no digitales son mejores que hacer scrolling mientras ves la televisión simplemente porque es menos probable que inunden tu sistema nervioso y te sobreestimulen”. Tras una puntada de bordado no hay ningún chute intenso de dopamina. No hay ningún ansia mental por descubrir qué viene después. Es una cosa que avanza lentamente y que, además, refuerza tus capacidades neuromotoras. ¡Y te haces tu propia ropa! ¿No es eso maravilloso?