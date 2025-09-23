atresplayer, en su gran apuesta por la ficción española, presentará dos de sus producciones originales más esperadas en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025: La Ruta. Vol. 2: Ibiza y 33 días. La plataforma de Atresmedia estrenará allí en primicia ambos títulos. atresplayer traslada a San Sebastián, además, el gran talento con el que cuentan estas producciones tanto delante como detrás de las cámaras, así como a sus respectivos responsables y productores ejecutivos. La plataforma española líder, afianza su posición de héroe local y referente de nuestro país, apostando por la producción propia y poniendo en marcha más proyectos de ficción y entretenimiento que ningún otro operador en España en los últimos tiempos. Atresmedia mantiene su compromiso con el sector audiovisual también en la gran pantalla. Atresmedia Cine celebrará en el marco del Festival su 25 aniversario como motor del cine español con su ya tradicional evento de presentación de próximos proyectos, en el que también hará balance de su papel clave en la industria cinematográfica española a lo largo de este cuarto de siglo.

Así es La Ruta. Vol. 2: Ibiza

La Ruta 2. Vol. 2: Ibiza, serie original de atresplayer, es la segunda temporada de la aclamada serie La Ruta. Una de las series revelación de los últimos años, que conquistó al público y a la crítica. Reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, ‘La Ruta’ se alzó también con tres Premios Feroz, con los galardones de Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz Protagonista (Claudia Salas) y Mejor Guion (Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas, Borja Soler y Silvia Herreros de Tejada). Desarrollada en dos líneas temporales esta temporada pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. Al reparto, encabezado por Álex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló y Fernando Delgado-Hierro, entre otros. Además, Claudia Salas, Ricardo Gómez y Elisabet Casanovas recuperarán a sus personajes y aparecerán en distintos episodios de esta nueva etapa. ‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’ es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La dirección corre a cargo de Borja Soler.

Así es 33 días