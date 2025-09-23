atresplayer, en su gran apuesta por la ficción española, presentará dos de sus producciones originales más esperadas en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025: La Ruta. Vol. 2: Ibiza y 33 días. La plataforma de Atresmedia estrenará allí en primicia ambos títulos.
atresplayer traslada a San Sebastián, además, el gran talento con el que cuentan estas producciones tanto delante como detrás de las cámaras, así como a sus respectivos responsables y productores ejecutivos.
La plataforma española líder, afianza su posición de héroe local y referente de nuestro país, apostando por la producción propia y poniendo en marcha más proyectos de ficción y entretenimiento que ningún otro operador en España en los últimos tiempos.
Atresmedia mantiene su compromiso con el sector audiovisual también en la gran pantalla. Atresmedia Cine celebrará en el marco del Festival su 25 aniversario como motor del cine español con su ya tradicional evento de presentación de próximos proyectos, en el que también hará balance de su papel clave en la industria cinematográfica española a lo largo de este cuarto de siglo.
Así es La Ruta. Vol. 2: Ibiza
La Ruta 2. Vol. 2: Ibiza, serie original de atresplayer, es la segunda temporada de la aclamada serie La Ruta. Una de las series revelación de los últimos años, que conquistó al público y a la crítica. Reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, ‘La Ruta’ se alzó también con tres Premios Feroz, con los galardones de Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz Protagonista (Claudia Salas) y Mejor Guion (Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas, Borja Soler y Silvia Herreros de Tejada).
Desarrollada en dos líneas temporales esta temporada pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. Al reparto, encabezado por Álex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló y Fernando Delgado-Hierro, entre otros. Además, Claudia Salas, Ricardo Gómez y Elisabet Casanovas recuperarán a sus personajes y aparecerán en distintos episodios de esta nueva etapa.
‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’ es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La dirección corre a cargo de Borja Soler.
Así es 33 días
Otra de las grandes apuestas de atresplayer será 33 días, la primera serie de televisión creada por el periodista de investigación Carles Porta. 33 días está inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida. A partir de su fuga se convertirán en el objetivo principal de los Mossos d’Esquadra en una búsqueda que durará 33 intensos días contados a lo largo de seis episodios.
José Manuel Poga y Julián Villagrán encabezan el reparto de 33 días, interpretando a Juan José Prieto y Mateo Calatrava, los protagonistas de una fuga trepidante que mantuvo en vilo a toda la Policía Autonómica de Cataluña durante los 33 días que resistieron acorralados en la sierra hasta su detención. Dos presos fugitivos que, en octubre del 2001, escapan de la cárcel de Lleida con un plan diseñado durante meses consiguen activar a todos los cuerpos de seguridad del estado y mantener alerta a la población.
La serie recrea esta fuga, inspirada en la real, poniendo el foco en el equipo de investigación de los Mossos y en los propios fugados a los que se les complica su plan y deben improvisar.
En ’33 días’, Nausica Bonnin y Pau Durà interpretan a los agentes Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Completan el reparto Blanca Parés, Marc Rius, Xavi Saez, Alba Pujol y Joan Solé, entre otros.
Producida por Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media, ’33 días’ cuenta con Montse García, Pablo F. Masó, Tono Folguera y Guille Cascante como productores ejecutivos. Javier Olivares y Jordi Calafí son los guionistas de la serie, que estará dirigida por Anaïs Pareto Onghena.