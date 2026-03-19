La semana pasada, atresplayer nos invitó al Festival de Málaga, donde se presentaron algunas de sus nuevas apuestas de ficción. Entre ellas, la segunda temporada de Entre tierras y última de La Nena, dos series que, aunque a primera vista no podrían ser más distintas, comparten algo bastante más profundo que una simple historia que contar. Producciones recientes de atresplayer como Entre tierras o La Nena no solo cuentan historias. Están poniendo sobre la mesa temas que llevan años latiendo por debajo: el desarraigo, la violencia que se hereda y la sensación de que estamos intentando construir algo nuevo con estructuras que ya venían rotas.

En Entre tierras, todo gira alrededor de sobrevivir. Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, un mujer que lleva años sosteniendo una tierra que ya no funciona como antes. A su lado, se suman personajes como Rodolfo Sancho o Silvia Abascal, que la compañan en una historia que habla tanto del campo como de todo lo que cambia sin pedir permiso. El campo se vacía, llegan empresarios que lo ven como negocio y no como un hogar, y la gente joven duda entre quedarse o huir... Y eso, aunque suene rural o lejano, conecta más de lo que parece.

La Nena, en cambio, se mueve desde otro lugar: el trauma. La serie continúa el universo de La Novia Gitana y recupera a gran parte de su elenco, pero también suma caras nuevas como Eduardo Casanova, en un contexto mucho más oscuro y fragmentado. Aquí no hay campo, pero sí una herida constante: personajes atravesados por una violencia que no desaparece, solo cambia de forma.

Ambas coinciden en algo muy generacional: nadie está completamente bien, pero todos siguen adelante como pueden. Aquí no hay héroes. Hay gente que aguanta, que se equivoca, que se reinventa. Durante años, la ficción vendió vidas aspiracionales. Ahora parece ir hacia algo más honesto: lo incómodo, lo difícil. Porque en un momento en el que todo va rápido, ver personajes que dudan o simplemente resisten tiene algo cercano.

Al final, puede que estas series no vayan solo sobre el campo o una investigación. Van sobre algo más simple: qué hacemos con lo que heredamos.