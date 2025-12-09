Hoy retratamos a Las Hijas de Felipe, Ana y Carmen, expertas vivas en cotilleo histórico y dramas barrocos. En este episodio ellas nos ilustran sobre el nuncore, lo queer y todo lo que consideramos barroco.

Hablamos sin filtros sobre cómo es investigar a fondo acerca de la literatura barroca, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a Ana y Carmen que nos recomienden cosas con las que estén obsesionadas últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.