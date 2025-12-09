Hoy retratamos a Las Hijas de Felipe, Ana y Carmen, expertas vivas en cotilleo histórico y dramas barrocos. En este episodio ellas nos ilustran sobre el nuncore, lo queer y todo lo que consideramos barroco.
Hablamos sin filtros sobre cómo es investigar a fondo acerca de la literatura barroca, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a Ana y Carmen que nos recomienden cosas con las que estén obsesionadas últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.
Retratadas es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Unión Europea – NextGenerationEU