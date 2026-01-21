Hoy nuestro host (y próximo ganador de un Ondas) nos hace una visita guiada por uno de los jardines más iconicos del país: la Granja de San Ildefonso en Segovia. Nos cuenta todo sobre los estilos de jardines más representativos de la historia y las razones detrás de sus construcciones mientras intenta recorrer las 146 hectáreas del lugar. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.
Retratadas es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Unión Europea – NextGenerationEU