Hoy retratamos a María Ángeles Maturana AKA Mariang, la reina quinqui por excelencia. En este episodio hablamos con ella sobre lo underground, el concepto quinqui y sus proximos proyectos.

Hablamos sin filtros sobre cómo es ser considerada quinqui mientras se estudia Bellas Artes, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a Mariang que nos recomienden cosas con las que esté obsesionada últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.