Hoy retratamos a María Ángeles Maturana AKA Mariang, la reina quinqui por excelencia. En este episodio hablamos con ella sobre lo underground, el concepto quinqui y sus proximos proyectos.
Hablamos sin filtros sobre cómo es ser considerada quinqui mientras se estudia Bellas Artes, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a Mariang que nos recomienden cosas con las que esté obsesionada últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.
Retratadas es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Unión Europea – NextGenerationEU