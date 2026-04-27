En el retrato de hoy nos acompaña Candela Capitán, coreógrafa y performer que ha participado en multitud de festivales de danza para contarnos sobre su proceso de creación, residencias y proyectos.

Hablamos sobre cómo es crear una pieza de danza contemporánea, vivir el mundo del conservatorio en España, la cultura raver en Europa, la hipersexualización de las mujeres en internet y Kanye West. Volteretas, límites corporales, techno, hipersexualización y pasos de baile. Esto es Retratadas, el pódcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.