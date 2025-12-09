Hoy retratamos a Irene Garry, compositora, productora e ícono musical de internet. En este episodio nos ilustra sobre sus mejores técnicas de composición, la importancia del journaling y sus experiencias musicales más geniales.
Hablamos sin filtros sobre lo que es hacer música en España, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos que nos recomiende cosas con las que esté obsesionada últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.
Retratadas es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Unión Europea – NextGenerationEU