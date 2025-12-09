Hoy retratamos a Irene Garry, compositora, productora e ícono musical de internet. En este episodio nos ilustra sobre sus mejores técnicas de composición, la importancia del journaling y sus experiencias musicales más geniales.

Hablamos sin filtros sobre lo que es hacer música en España, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos que nos recomiende cosas con las que esté obsesionada últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.